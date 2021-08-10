«Кормят вареньем»: как лечат коронавирус в Германии

Многие россияне убеждены, что в Европе система здравоохранения работает лучше. Однако это не всегда так. Например, когда человек заболевает коронавирусом в России, ему выдают лекарства. А в Германии система действует иначе. "Рамблер" выяснил, как лечат COVID-19 в Берлине.

Психолог по имени Лена несколько лет назад уехала из России. Но этим летом решила посетить родственников, которых давно не видел из-за пандемии. Вернувшись в Берлин поняла, что заболела. Тест на коронавирус дал положительный результат. Но на дом врачи не приходят, поэтому за больничным пришлось отправиться самостоятельно

"В Германии скорая приезжает только в крайнем случае, врач тоже к вам просто так не прийдет. Поэтому я надела все средства защиты и пошла до медицинского центра.

Врач сказала, что все в порядке и отправила лечиться домой, никаких таблеток не прописала, сказала пить побольше и есть варенье. Следующий прием был возможен только через три недели, запись плотная. Поэтому я пошла домой и стала ждать".

Врачи придерживаются мнения, что если организм борется, то помогать ему можно лишь с помощью постельного режима и обильного питья.

Принимать таблетки медики советуют в том случае, когда терпеть высокую температуру невозможно. Также таблетки нужны при сухом кашле, так как он раздражает горло. А вот от мокроты и насморка необходимо своевременно избавляться.

"Минус коронавируса в том, что я не шла на улучшение. Думала, ну еще неделька и все. В итоге, болела три недели и до сих пор не могу сказать, что чувствую себя полностью здоровой".