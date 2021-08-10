Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Мясников высказался о связи вакцин от коронавируса и тромбозов

Lenta.ruиещё 2
4 часа назад

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, существует ли связь между вакцинами от коронавируса и возникновением тромбоза. Слова специалиста передает «Общественная служба новостей».

Мясников высказался о связи вакцин от коронавируса и тромбозов
Фото: Владимир Песня / РИА НовостиВладимир Песня / РИА Новости

Телеведущий заявил, что тромбозы после прививки встречаются крайне редко.

«Наша вакцина "Спутник" тоже аденовирусная, но пока четкой связи с тромбозами мы не видим», — заверил доктор.

Мясников отметил, что в его больнице сейчас находится пациентка, которая недавно сделала прививку от коронавируса. У женщины выявили тромбоз синуса.

«Мы сообщили об этом случае в Минздрав, в соответствии с протоколом», — уточнил специалист.

В процессе исследования оказалось, что у пациентки совершенно другой диагноз. Телеведущий подчеркнул, что влияние вакцины в том случае не подтвердилось.

Ранее Мясников прокомментировал заявления об «антисанитарных условиях» в столичной больнице 71. Врач опроверг данные о том, что в медицинском учреждении, которым он руководит, «сотрудники ходят без масок, а обязательные при госпитализации тесты на коронавируса не проводятся».

Коронавирус,Александр Мясников,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители