Мясников высказался о связи вакцин от коронавируса и тромбозов

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, существует ли связь между вакцинами от коронавируса и возникновением тромбоза. Слова специалиста передает «Общественная служба новостей».

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Телеведущий заявил, что тромбозы после прививки встречаются крайне редко.

«Наша вакцина "Спутник" тоже аденовирусная, но пока четкой связи с тромбозами мы не видим», — заверил доктор.

Мясников отметил, что в его больнице сейчас находится пациентка, которая недавно сделала прививку от коронавируса. У женщины выявили тромбоз синуса.

«Мы сообщили об этом случае в Минздрав, в соответствии с протоколом», — уточнил специалист.

В процессе исследования оказалось, что у пациентки совершенно другой диагноз. Телеведущий подчеркнул, что влияние вакцины в том случае не подтвердилось.