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Вирусолог предрек россиянам подъем заболеваемости COVID-19

Lenta.ruиещё 6
2 часа назад

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предрек россиянам новый подъем заболеваемости COVID-19. Его слова опубликовал сайт радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог предрек россиянам подъем заболеваемости COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный», — сказал Тимаков, отметив, что обнадеживаться на данный момент рано.

Специалист подчеркнул, что нового роста заражений коронавирусом следует ожидать в конце сентября.

Ранее Тимаков раскрыл количество жителей России, которые страдают постковидным синдромом. По его словам, каждый пятый переболевший COVID-19 молодой россиянин имеет этот недуг. Среди жителей старше 50 лет постковидный синдром наблюдается у каждого второго переболевшего.

Коронавирус,Евгений Тимаков,Радиостанция "Говорит Москва",
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