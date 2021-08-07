Вирусолог назвал особенность суперраспространителей COVID-19

Суперраспространитель COVID-19 отличается от обычного пациента с коронавирусом размером аэрозольных капель, которые человек выделяет при дыхании и разговоре. Такую особенность назвал российский вирусолог, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в интервью Nation News.

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По его словам, размер воздушно-капельного аэрозоля оказывает влияние на то, как глубоко в организм человека может проникнуть вирус.

«Все сводится к тому, что воздушно-капельная фракция конкретного человека обладает таким размером за счет свойства вязкости слюны и других параметров», — уточнил специалист.