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Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса

Lenta.ruиещё 2
35 минут назад

Американские ученые из медицинского университета Южной Каролины сообщили, что уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты проверили около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые в разной степени тяжести переболели COVID-19. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, который участвует в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина оказался серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Также выяснилось, что у тех, кто перенес коронавирус с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

Молекулы сфинголипиды важны для целостности клеточной мембраны и коммуникации между клетками. Они способны регулировать воспаление и иммунную систему в ответ на различные инфекции.

По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99 процентов определять степень тяжести болезни. В настоящее время такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако специалисты считают, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа — вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, — могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал сроки сохранения клеточного иммунитета к COVID-19. По его мнению, после вакцинации или болезни он держится около полугода. Специалист подчеркнул, что Т-клеточный иммунитет для большинства массовых вакцин уже исследовали.

Коронавирус,Сергей Нетесов,РАН,
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