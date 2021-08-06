Названы возможные необратимые последствия COVID-19

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала возможные необратимые последствия COVID-19, сообщает РИА Новости.

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Вирусолог предупредила, что у переболевших коронавирусом людей могут возникать такие необратимые изменения в легких, как фиброз. Кроме того, увеличиваются риски инфаркта и инсульта, которые нередко приводят пациентов к инвалидизации.

Плоскирева подчеркнула, что у некоторых пациентов после COVID-19 долгое время наблюдаются сохраняются разные клинические проявления. Среди них — астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель.