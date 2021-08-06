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Названы возможные необратимые последствия COVID-19

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

Заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева назвала возможные необратимые последствия COVID-19, сообщает РИА Новости.

Названы возможные необратимые последствия COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вирусолог предупредила, что у переболевших коронавирусом людей могут возникать такие необратимые изменения в легких, как фиброз. Кроме того, увеличиваются риски инфаркта и инсульта, которые нередко приводят пациентов к инвалидизации.

Плоскирева подчеркнула, что у некоторых пациентов после COVID-19 долгое время наблюдаются сохраняются разные клинические проявления. Среди них — астенический синдром и респираторные симптомы, в первую очередь, кашель.

Подобные последствия возникают вне зависимости от того, были госпитализированы люди или нет. Кроме того, у большей части переболевших эти симптомы являются обратимыми.

Коронавирус,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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