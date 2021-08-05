Определена причина опасных осложнений при коронавирусе

Ученые Университета Альберты в Канаде определили белок в крови, который способствует цитокиновому шторму — опасному состоянию, которое часто становится причиной смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19. Выброс цитокинов коррелирует с уровнем галектина-9 в плазме крови: чем его больше, тем больше вероятность цитокинового шторма. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале mBio.

Исследователи проанализировали плазму крови 120 пациентов с COVID-19. Оказалось, уровни галектина-9 у этих пациентов были значительно выше, чем у людей с ВИЧ и раком, у которых содержание этого белка также превосходит норму. Таким образом, высокий уровень галектина-9 может служить надежным биомаркером коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, а также предиктором серьезных осложнений.

Галектин-9 связывается с иммунными клетками и заставляет их быстро высвобождать провоспалительные цитокины в ответ на инфекцию COVID-19. Из-за прогрессирующего воспаления происходит повреждение тканей, из-за чего высвобождается еще больше галектина-9 и активируется еще больше иммунных клеток, производящих цитокины. Даже если пациенты переживут системное воспаление организма, при котором нарушается работа внутренних органов, они будут страдать от длительных последствий, известных как постковидный синдром.