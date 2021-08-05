Вирусолог объяснил необходимость третьей дозы прививки

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном проведении вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса среди групп риска. По мнению медика, во многом это похоже на российский вариант ревакцинации, проводимой через полгода, призванный укрепить иммунитет граждан.

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Ранее Макрон заявил, что Франция может начать предлагать третью дозу вакцины от коронавируса пожилым, а также людям с ослабленным иммунитетом. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.

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«Как "Спутник Лайт"»

Александр Чепурнов отметил, что, несмотря на общее мнение, результаты исследований показывают: пожилые люди отвечают более высокими титрами антител как на болезнь, так и на иммунизацию. Ревакцинация, тем не менее, показана и им. По сути, это является аналогом французской третьей дозы.

«У нас немного иначе выглядит эта система, — сказал Чепурнов. — Отечественные специалисты говорят, что ревакцинация необходима каждые полгода, в независимости от уровня антител. В принципе, это просто средний показатель — у кого-то антитела пропадают раньше, у кого-то позже. Полагаю, что одобрение "Спутника Лайт" было ускорено как раз для того, чтобы не устраивать двукратную ревакцинацию — для переболевших и уже привитых это более оптимальный вариант. Неплох и "КовиВак" — он показывает неплохие результаты».

Чепурнов считает, что третья доза вакцины — просто французский аналог ревакцинации. Либо речь может идти об усилении уже введенной вакцины еще одной дозировкой через 21 день.

«В принципе, оба варианта адекватны и оправданы. Хотя мне больше нравится вариант, предложенный нашим медруководством. Даже не из патриотических соображений, а просто иммунологически это лучше сработает», — объяснил вирусолог.

Он добавил, что исследования о безопасности введения третьей дозы вакцины уже проводились и даже опубликованы: относительная безопасность уже доказана, а кратное применение вакцины дает более пролонгированный ответ иммунитета.