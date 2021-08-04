Проценко заверил, что вакцина блокирует мутации COVID-19

Главврач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о плюсах вакцинации.
Главный врач самой известной коронавирусной больницы в стране Денис Проценко в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что вакцинация блокирует изменения коронавирусной инфекции. По его словам, не стоит переживать по поводу появления новых штаммов — прививка все равно поможет защититься от инфекции.
Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования и распространения мутации,
— сказал он. При этом, говорит Проценко, в мире нет этиотропного лечения, которое было бы направлено на устранение причины возникновения коронавируса.
«Надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всем мире не разработано некоего этиотропного лечения. У нас нет противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью нивелировал и блокировал вирус»,
— констатировал он.
Проценко обратил внимание на то, что врачи научились бороться с осложнениями и контролировать цитокиновый шторм — потенциально летальную реакцию иммунитета. Именно она едва не лишила жизни продюсера Иосифа Пригожина.