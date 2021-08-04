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Врач дал советы переболевшим COVID-19 россиянам

Lenta.ruиещё 1
39 минут назад

После перенесенного коронавируса люди могут столкнуться с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Чтобы это предотвратить, врач Сергей Дробязко дал переболевшим COVID-19 россиянам советы в эфире радиостанции «Радио 1».

Врач дал советы переболевшим COVID-19 россиянам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Даже если вы переболели в легкой форме, необходимо соблюдать определенные рекомендации: повремените с отдыхом в южных странах, не посещайте солярий, баню, не подвергайте себя избыточным нагрузкам»,

— заявил Дробязко.

Он добавил, что нужно следовать предписаниям медиков. Врач также пояснил, что в стационаре пациенту с COVID-19 назначают препараты, которые препятствуют образованию тромбов. Такую терапию нужно продолжать и после выписки в целях профилактики — необходимо принимать таблетки от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от тяжести состояния.

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