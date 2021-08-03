Названы главные распространители COVID-19 среди россиян

По сообщению врача и телеведущего Александра Мясникова в Instagram, почти 80% всех заражений ковидом в России происходят из-за «суперраспространителей». Таких людей в среднем 20% от общего числа инфицированных, у них отсутствуют типичные симптомы COVID-19.

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Как пояснил специалист, особенности генетики и иммунитета позволяют этой категории граждан переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя, но для других они представляют опасность, так как зараженного сложно определить.