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Мясников назвал главных распространителей COVID-19 среди россиян

runews24.ru
30 минут назад

По сообщению врача и телеведущего Александра Мясникова в Instagram, почти 80% всех заражений ковидом в России происходят из-за «суперраспространителей». Таких людей в среднем 20% от общего числа инфицированных, у них отсутствуют типичные симптомы COVID-19.

Названы главные распространители COVID-19 среди россиян
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как пояснил специалист, особенности генетики и иммунитета позволяют этой категории граждан переносить повышенную вирусную нагрузку без ущерба для себя, но для других они представляют опасность, так как зараженного сложно определить.

В связи с этим врач напомнил россиянам о важности индивидуальных мер защиты и вакцинации.

Коронавирус,Александр Мясников,
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