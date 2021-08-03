В первую неделю после COVID-19 переболевшему грозят инсульт и инфаркт

Победить коронавирус мало — нужно еще и избежать осложнений после болезни.

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Советник гендиректора Международного медицинского кластера, терапевт Ярослав Ашихмин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что тем, кто перенес коронавирусную инфекцию COVID-19, необходимо строго отслеживать состояние сосудистой системы. В первую неделю после выздоровления необходимо быть особенно настороже.

Так он отреагировал на публикацию медицинского издания The Lancet, в которой утверждается, что у пациентов значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта после коронавируса.

С первой недели после перенесенного коронавируса существенно повышается риск инсульта, инфаркта, других сердечно-сосудистых катастроф. В первую неделю риск фактически в три раза выше. Опасность снижается с течением времени, через три-четыре недели риск выше в 1,6 раза у тех, кто переболел,

— сказал врач. Помимо этого, пациентам с рисками сердечно-сосудистых заболеваний Ашихмин посоветовал регулярно консультироваться со специалистами. Он указал на то, что артериальное давление выше 135 на 85 — это не норма. Идти к врачу.

«Людям нужно серьезно заняться своим здоровьем. Многим нужны статины, тем, у кого есть бляшки»,

— уточнил терапевт.