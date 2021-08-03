Российские "антипрививочники" оказались троечниками

Чаще всего те, кто не желает делать прививку от COVID-19, имели тройки в школьном аттестате. Среди бывших школьных медалистов оказалось на треть больше привитых, чем среди бывших троечников, говорится в опросе сервиса SuperJob, содержание которого приводит РБК.

Среди тех, кто окончил школу с золотой или серебряной медалью, самая большая доля тех, кто уже привился — 46 процентов. Тех, кто говорит, то не делал прививку и не планирует среди них всего 25 процентов. При этом чем хуже были оценки в школьном аттестате, тем ниже оказалась доля вакцинированных — среди тех, у кого были пятерки, но не было медали, прививку сделали 40 процентов.

При этом среди хорошистов вакцинацию прошли 36 процентов, а меньше всего привитых среди троечников — 34 процента. Это единственная группа, в которой доля антипрививочников превышает число тех, кто сделал прививку — 39 процентов. Еще 27 процентов из них пока не делали прививку, но собираются.

Также организаторы опроса указали на гендерную разницу. Так, среди мужчин с разной успеваемостью в школе вакцинированных больше, чем среди женщин с аналогичной успеваемостью. Кроме того, среди мужчин, которые закончили школу с медалями, привились 54 процента, а среди женщин-медалисток этот показатель составляет 41 процент.

Среди мужчин — бывших троечников привились 35 процентов, среди женщин — 31 процент. Группа, в которой больше всего принципиально не желающих вакцинацию — женщины с тройками в аттестате (48 процентов).