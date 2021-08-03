Названа длительность иммунитета к коронавирусу

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется около шести-восьми месяцев. Такая длительность иммунитета обусловлена природой COVID-19, сообщает URA.RU.

Болибок объяснил, что коронавирусная инфекция является «банальной ОРВИ», поэтому к ней формируется относительно не стойкий иммунитет. Спустя шесть-восемь месяцев после болезни у перенесших COVID-19 он начинает падать. В результате этого процесса возникает новая волна коронавируса, поэтому люди заболевают повторно.

Врач добавил, что люди, заболевшие коронавирусом повторно, могут переносить его бессимптомно.

«Они, может быть, будут болеть не тяжело, но создадут эту когорту бессимптомных вирусоносителей», — подчеркнул Болибок.

С мнением эксперта согласился вирусолог, экс-главный инфекционист Москвы Николай Малышев. Он добавил, что именно ослабеванием иммунитета обусловлена повторная вакцинация от COVID-19 через полгода. Это выяснилось в результате научных исследования, отметил специалист.

«Дальше отмечают, что через год будет вполне достаточно повторять вакцинацию, потому что будет и заболевших меньше, и меньше дозы заражения, чем во время эпидемии», — заключил Малышев.