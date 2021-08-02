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В Иране рекордное количество людей заразилось коронавирусом

Lenta.ru
1 час назад

В понедельник, 2 августа, министерство здравоохранения Ирана сообщило о рекордном количестве заразившихся коронавирусной инфекцией. Число заболевших превысило отметку в 37 тысяч человек. Об этом сообщает газета Arab News.

В Иране рекордное количество людей заразилось COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Текущая вспышка вируса связана с приходом в страну «дельта»-штамма. По данным Минздрава, ситуация усугубляется провалом профилактических мер — лишь 40 процентов населения Ирана носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Имеются большие проблемы с коечным фондом, кампания вакцинации также показала неудовлетворительные результаты, в настоящий момент привито лишь около четырех процентов населения.

В настоящий момент иранские власти прививают граждан при помощи четырех вакцин: российской «Спутник V», китайской Sinovac, иранской COVIran Barakat, также применяется поставляемая в рамках гуманитарной помощи ООН AstraZeneca. При этом эффективность иранской вакцины даже по официальным данным составляет лишь 85 процентов. 23 июля в рамках кампании по популяризации местной вакцины иранский лидер Али Хамени привился препаратом иранского производства.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 в Иране заболели около 4 миллионов человек, 91 тысяча из них — скончались. Иранские показатели смертности оказались самыми большими во всем ближневосточном регионе. В минувшее воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки (Saeed Namaki) обратился к Аятолле Али Хамени (Ali Khamenei) с просьбой закрыть страну на двухнедельный карантин.

Коронавирус,ООН,
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