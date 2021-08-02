В России анонсировали регистрацию иностранной вакцины от COVID

Высокую эффективность и безопасность показала китайская вакцина от коронавируса «Конвиденция» после третьей фазы клинических испытаний. Сейчас ожидается ее регистрация в России. Об этом сообщил президент компании «Петровакс» Михаил Циферов, передает «Интерфакс».

По его словам, вакцина «Конвиденция» от COVID-19 прошла два клинических исследования третьей фазы испытаний — она остается единственной иностранной вакциной в стране, которая обладает таким статусом.