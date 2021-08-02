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В России анонсировали регистрацию иностранной вакцины от COVID

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад

Высокую эффективность и безопасность показала китайская вакцина от коронавируса «Конвиденция» после третьей фазы клинических испытаний. Сейчас ожидается ее регистрация в России. Об этом сообщил президент компании «Петровакс» Михаил Циферов, передает «Интерфакс».

В России анонсировали регистрацию иностранной вакцины от COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, вакцина «Конвиденция» от COVID-19 прошла два клинических исследования третьей фазы испытаний — она остается единственной иностранной вакциной в стране, которая обладает таким статусом.

Циферов отметил, что компания «Петровакс», которая реализует совместный проект сотрудничества России и Китая, построила четвертую линию производства для того, чтобы выпускать 10 миллион доз препарата в месяц.

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