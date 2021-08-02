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Врач назвала причину снижения веса после COVID-19

Lenta.ru
2 часа назад

При COVID-19 поражаются все органы и системы, в том числе нервная система и обонятельные луковицы. Поэтому человек, заболевший коронавирусом, может длительное время испытывать отвращение к продуктам, в результате чего есть риск снижения веса. Эту причину назвала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Хадижат Омарова в интервью «Комсомольской правде».

Врач назвала причину снижения веса после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, изменение клинической картины заболевания, а именно учащение симптомов диареи, обезвоживания и ухудшение аппетита исследователи связывают с появлением новых штаммов.

«Из-за снижения аппетита человек ест меньше. В итоге не получает достаточную нутритивную поддержку, что приводит к удлинению периода восстановления после болезни», — уточнила Омарова.

Она добавила, что потеря веса после коронавируса, как и период восстановления, не зависит ни от возраста пациента, ни от пола.

«Здесь скорее прослеживается связь с тяжестью течения и длительностью заболевания. Кроме того, имеют значение индивидуальные особенности организма», — заключила медик.

Коронавирус,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,
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