Врач назвала причину снижения веса после COVID-19

При COVID-19 поражаются все органы и системы, в том числе нервная система и обонятельные луковицы. Поэтому человек, заболевший коронавирусом, может длительное время испытывать отвращение к продуктам, в результате чего есть риск снижения веса. Эту причину назвала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Хадижат Омарова в интервью «Комсомольской правде».