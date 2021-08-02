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Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществе России перед Европой и США в плане борьбы с коронавирусом. Своим мнением специалист поделился в Telegram.

Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач отметил, что коронавирус течет волнами с одинаковыми периодами. Первые три месяца заболеваемость растет, затем выходит на плато, следующие три месяца ситуация улучшается. По словам Мясникова, преимущество России заключается в том, что пандемия в стране началась на полтора месяца позже, чем в Европе и США.

«На примере других стран мы можем предвидеть ситуацию у нас», — пояснил специалист.

Телеведущий заявил, что прививка обеспечивает высокую степень индивидуальной защиты от коронавируса.

«Мы уже сегодня видим, что процент смертности и тяжелых случаев по миру снизился на треть (по данным ВОЗ) при том, что число случаев опять пошло вверх», — отметил он.

Мясников предположил, что ситуация с коронавирусом в России будет и дальше развиваться волнообразно. «Но клинически это будет именно ОРЗ, со снижением доли случаев вирусных пневмоний и сведением к минимуму процента смертности», — добавил телеведущий.

Коронавирус,Александр Мясников,ВОЗ,
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