Мясников назвал преимущество России в борьбе с COVID

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществе России перед Европой и США в плане борьбы с коронавирусом. Своим мнением специалист поделился в Telegram.

Врач отметил, что коронавирус течет волнами с одинаковыми периодами. Первые три месяца заболеваемость растет, затем выходит на плато, следующие три месяца ситуация улучшается. По словам Мясникова, преимущество России заключается в том, что пандемия в стране началась на полтора месяца позже, чем в Европе и США.

«На примере других стран мы можем предвидеть ситуацию у нас», — пояснил специалист.

Телеведущий заявил, что прививка обеспечивает высокую степень индивидуальной защиты от коронавируса.

«Мы уже сегодня видим, что процент смертности и тяжелых случаев по миру снизился на треть (по данным ВОЗ) при том, что число случаев опять пошло вверх», — отметил он.