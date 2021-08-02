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Смертельно опасную деменцию связали с коронавирусом

Lenta.ru
2 часа назад

Ученые обнаружили, что COVID-19 может способствовать изменениям в мозге пожилых людей, аналогичных тем, что наблюдается в случае болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, приводящей к смерти. Результаты исследования, о которых сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, могут указывать на повышенный риск нейродегенеративного заболевания у тех, кто переболел коронавирусной инфекции независимо от тяжести заболевания.

Смертельно опасную деменцию связали с коронавирусом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты проанализировали состояние пожилых людей в Аргентине и выявили изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера, в течение как минимум шести месяцев после заболевания с коронавирусом. Другие исследователи обнаружили белки, связанные с деменцией, в крови жителей Нью-Йорка, у которых COVID-19 на ранней стадии вызвал неврологические симптомы.

В период от трех до шести месяцев после заражения коронавирусом около 20 процентов пожилых людей из 300 исследованных человек имели проблемы с кратковременной памятью. У 34 процентов были более серьезные нарушения, включая проблемы с поиском слов и трудности с долговременной памятью. У тех, кто подвергался наибольшему риску, наблюдались проблемы с обонянием. Обонятельная область мозга напрямую связана с областями, критически важными для памяти, а потеря способности чувствовать запахи иногда является ранним признаком дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Другая группа ученых протестировала более 300 пожилых людей, госпитализированных из-за COVID-19. Около половины из них испытали неврологические симптомы, такие как спутанность сознания. Специалисты обнаружили скачок уровня белков в их крови, что связано с воспалением нервной системы, повреждением клеток головного мозга, характерных для болезни Альцгеймера.

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