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Эпидемиолог назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Об этом сообщают «Известия».

Названы причины невосприимчивости людей к COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Существует также и другие факторы, однако по ним исследования только начинаются.

Тотолян отметил, что первым защитным фактором является уровень местной защиты. Коронавирусная инфекция проникает в организм по верхним дыхательным путям, и если в организме высокий уровень интерферона альфа, то риск заражения снижается. Интерферон альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы, она обладает прямым противовирусным действием.

Второй фактор — генетические маркеры, которые кодируют иммунный ответ у человека. «Мы выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена — прим. «Лента.ру») и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе», — сказал Тотолян.

Кроме того, высокий уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если это и происходит, меньше риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Коронавирус,Арег Тотолян,РАН,Lenta.ru,
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