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Объяснено появление новых штаммов коронавируса

Lenta.ruиещё 3
18 минут назад

Группа генетиков из Института науки и технологий Австрии объяснили появление новых вариантов COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Объяснено появление новых штаммов коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ученые построили эпидемиологическую модель, описывающую динамику заражения людей коронавирусом. Таким образом специалисты смоделировали сценарии, при которых появляются новые варианты COVID-19 или исчезают не закрепившись в популяции. По результатам из работы выяснилось, что на появление новых штаммов влияют два фактора: количество вакцинированных людей и порогового числа инфицированных.

«Используя параметры, реалистично напоминающие передачу SARS-CoV-2, мы моделируем волновую картину пандемии и рассматриваем влияние скорости вакцинации и эффективности нефармацевтических мер на вероятность появления резистентного штамма. Как и ожидалось, мы обнаружили, что высокая скорость вакцинации снижает вероятность появления резистентного штамма», — говорится в исследовании.

Однако на появление новых вариантов влияет и соблюдение ограничений в странах. По словам специалистов, из-за разных темпов вакцинации, по-прежнему существует большой риск заражения. И для предотвращения его распространения необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Ученые заключили, что без глобальной координации действий по борьбе с COVID-19, в мире все еще могут остаться устойчивые варианты коронавируса.

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