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Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19 — исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов. Об этом сообщает портал rus.postimees.

Ученые создали спрей для носа от всех штаммов COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, по мнению Всемирной организации здравоохранения, вызывающих наибольшее беспокойство», — рассказал научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав младший.

По его словам, команда исследователей постоянно отслеживает изменения в вирусе и тестируют спрей BioBlock на способность нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения.

Отмечается, что с юридической точки зрения BioBlock не является лекарством или медицинским устройством, однако спрей и информация о нем были согласованы с с Департаментом лекарственных средств и с Департаментом здоровья.

Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

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