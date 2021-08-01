Инфекционист сравнил будущее коронавируса с насморком

«Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через пять или десять лет 99 или 100 процентов населения будут иметь антитела, но все равно будут болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк», — указал он.