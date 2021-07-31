Врач прокомментировала решение вакцинировать беременных

"Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины. То есть прошло время, чтобы данные накопились, и картина экспертам стала яснее".