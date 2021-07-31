Врач прокомментировала решение вакцинировать беременных

В противопоказаниях к вакцинации от коронавируса препаратом "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") продолжительное время значилась беременность, но позднее была исключена из списка. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik прокомментировала данное решение.
Как рассказала специалист, на сегодняшний день накоплен достаточный опыт, чтобы достоверно оценивать влияние вакцины на организм будущей матери и плода.
Еще недавно говорилось, что меду вакцинацией и планированием беременности должно пройти 3-6 месяцев.
"Но совсем недавно в тех странах, где огромное число людей было вакцинировано, появились экспертные мнения о том, что после определенного срока вакцинация не вызывает негативного эффекта на внутриутробный эмбрион и на здоровье беременной женщины. То есть прошло время, чтобы данные накопились, и картина экспертам стала яснее".
Пандемия коронавируса продолжается, а вакцинация - единственный способ защиты, который существует на данный момент.
"Ковид угрожает жизни. Мы каждый день слышим не только о количестве госпитализированных, мы, к сожалению, слышим и о потерях. Прежде чем думать о новой жизни, нужно думать о своей собственной".
Необходимо учитывать, что окончательное решение о вакцинации беременной женщины остается за лечащим врачом.
Ранее "Рамблер" писал, что беременных разрешили вакцинировать "Спутником V".