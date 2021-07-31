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В Белоруссии создали прототип своей вакцины от коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

В Белоруссии создали прототип отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал государственного Агентства телевизионных новостей.

В Белоруссии создали прототип своей вакцины от COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вскоре в стране начнутся испытания своего препарата против COVID-19.

26 июля стало известно, что Белоруссия захотела производить китайскую вакцину от коронавируса. Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько сообщил, что решение о совместном производстве будет принято в ближайшее время.

В середине июня Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от COVID-19. Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году.

Белоруссия уже производит российскую вакцину «Спутник V». Ежемесячно страна выпускает до 500 тысяч доз препарата. При этом российские специалисты осуществляют технологический контроль каждой выпущенной на белорусской территории партии.

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