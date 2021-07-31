В Белоруссии создали прототип своей вакцины от COVID-19

В Белоруссии создали прототип отечественной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал государственного Агентства телевизионных новостей.

Вскоре в стране начнутся испытания своего препарата против COVID-19.

26 июля стало известно, что Белоруссия захотела производить китайскую вакцину от коронавируса. Посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько сообщил, что решение о совместном производстве будет принято в ближайшее время.

В середине июня Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии начал предварительные испытания собственной вакцины от COVID-19. Разработку опытного образца планируется закончить к осени и запустить в производство в следующем году.