Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19»

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

К признакам «длинного COVID-19» относятся быстрая утомляемость, когнитивная дисфункция, раздражительность, панические атаки, забывчивость, рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает РБК в субботу, 31 июля.

По его словам, при «длинном COVID-19» переболевшие люди не могут в течение двух и более месяцев вернуться к нормальной жизни.

Главврач считает, что избежать этих последствий можно путем вакцинации.

В России термин «длинный COVID» начал активно применяться с осени 2020 года. Речь идет о характерных симптомах, которые сохраняются длительное время после выздоровления. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, это явление зафиксировано во многих странах мира.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Джанет Диас ранее сообщила, что организации известно более 200 симптомов затяжного коронавируса. Среди наиболее распространенных она выделила когнитивную дисфункцию, усталость и одышку.

18 июля профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш рассказал, что «длинным COVID-19» считается состояние, при котором происходит рост уровня антител с кратковременной защитой без увеличения показателя долгосрочной защиты. «Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется», — объяснил он.

Коронавирус,Видео,Денис Проценко,ВОЗ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители