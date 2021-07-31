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Вирусолог объяснил рекорд смертности от коронавируса в России в июле

Lenta.ru
37 минут назад

Рекорд смертности от коронавируса в России в июле связан с приходом «дельта»-штамма, объяснил бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 июля.

Он отметил, что хуже уже не будет.

«Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение»,

— сказал специалист.

В то же время Чепурнов прогнозирует появление более тяжелых мутаций коронавируса. Решением проблемы, по его словам, будет всеобщая вакцинация.

«Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся. Государство не справляется с вакцинацией»,

— посетовал вирусолог.

Коронавирус,Александр Чепурнов,Радиостанция "Говорит Москва",
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