Рекорд смертности от коронавируса в России в июле связан с приходом «дельта»-штамма, объяснил бывший заведующий лабораторией центра «Вектор», вирусолог Александр Чепурнов. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 июля.

Он отметил, что хуже уже не будет.

«Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение»,

— сказал специалист.

В то же время Чепурнов прогнозирует появление более тяжелых мутаций коронавируса. Решением проблемы, по его словам, будет всеобщая вакцинация.

«Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся. Государство не справляется с вакцинацией»,