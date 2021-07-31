Главврач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность введения нового локдауна в Москве. Об этом он рассказал в интервью РБК.

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По его словам, карантинные меры в марте 2020 года были оправданы, поскольку было неясно, что делать с коронавирусом, когда появятся вакцины и каковы протоколы лечения. В настоящее время ситуация иная, развернуты резервные госпитали и дополнительные мощности, а самое главное — идет прививочная кампания.

«Конечно, мы в этом году находимся совершенно в других условиях — об актуальности локдауна, во всяком случае на текущий момент, речи не идет. Больше нужно говорить о вакцинации, заниматься разъяснением, убеждением и т.д.»,

— подчеркнул Проценко.

Главврач Коммунарки также высоко оценил стимулирование вакцинации при помощи QR-кодов.

«QR-код был абсолютно крутым управленческим решением, потому что это позволило столкнуть с мертвой точки программу вакцинации. То, что в короткий период сделали департамент здравоохранения и соцблок Москвы, мне кажется беспрецедентной историей»,

— добавил он.

Проценко также пояснил, что в столице не было очередей, создавались все условия для того, чтобы быстро и качественно сделать прививку. Он привел в пример центр вакцинации в Гостином дворе. Врач ответил на вопрос, своевременно ли отменили коды и сказал, что ему трудно однозначно оценить это решение.

С одной стороны, отмена QR-кодов произошла, когда 60 процентов сотрудников общепита было вакцинировано. Кроме того, удалось дать толчок прививочной кампании. С другой — специалист назван нонсенсом отказ населения делать вторую прививку и напомнил, что пациенты погибают из-за коронавируса.