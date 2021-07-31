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Российские иммунологи спрогнозировали начало четвертой волны COVID-19

Lenta.ruиещё 1
21 минуту назад

Четвертая волна коронавируса может начаться в России в октябре, спрогнозировали в беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Врачи спрогнозировали начало четвертой волны COVID-19 в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению российских ученых, в среднем новые волны COVID-19 в стране будут приходить с интервалом в семь-восемь месяцев. Как отметил Болибок, если сравнивать с гонконгским гриппом в 1968-1971 годах, то у него также было несколько волн.

Крючков согласился с мнением коллеги о том, что новый рост числа больных может произойти в октябре. Он считает, что сперва рост будет умеренный, а затем он пойдет стремительно вверх, и если не будет централизованных противоэпидемиологических мероприятий.

«Инфекционный период будет прорывной. И увидим мы это в середине октября, а высокие значения — в ноябре-декабре»,

— предупредил он.

Специалист пояснил, что сейчас третья волна коронавируса сместилась из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы России.

«Нам нужно учитывать особую картину по регионам. Люди начнут возвращаться с курортов, из Краснодарского края и Крыма»,

— заключил Крючков.

Коронавирус,Владимир Болибок,Николай Крючков,
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