Врачи спрогнозировали начало четвертой волны COVID-19 в России

Четвертая волна коронавируса может начаться в России в октябре, спрогнозировали в беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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По мнению российских ученых, в среднем новые волны COVID-19 в стране будут приходить с интервалом в семь-восемь месяцев. Как отметил Болибок, если сравнивать с гонконгским гриппом в 1968-1971 годах, то у него также было несколько волн.

Крючков согласился с мнением коллеги о том, что новый рост числа больных может произойти в октябре. Он считает, что сперва рост будет умеренный, а затем он пойдет стремительно вверх, и если не будет централизованных противоэпидемиологических мероприятий.

«Инфекционный период будет прорывной. И увидим мы это в середине октября, а высокие значения — в ноябре-декабре»,

— предупредил он.

Специалист пояснил, что сейчас третья волна коронавируса сместилась из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы России.

«Нам нужно учитывать особую картину по регионам. Люди начнут возвращаться с курортов, из Краснодарского края и Крыма»,