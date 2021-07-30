Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Смягчении антиковидных мер он объяснил улучшением ситуации с коронавирусом в городе. "Рамблер" узнал, как отреагировали москвичи на указ.
Согласно проведенному опросу, 89 процентов опрошенных никогда до этого не носили перчатки с целью защититься от коронавируса. По мнению россиян, от них нет никакого толку:
"Вообще не знаю, кто их носил, но я только в кармане и пару раз заставили их надеть. Но, знаю людей, кого оштрафовали за это",
"Я в самом начале пандемии немножко поносила, но быстро упразднила этот элемент "одежды"",
"Обязательное ношение перчаток, которого не было".
"Да их никто и не носил. Я вообще эту ***** не надевала. Я в своем уме еще...Пришла домой. Помыла руки".
Однако некоторые все-таки носили перчатки и указ их обрадовал:
"Думаю этот соизмеримо с отменой крепостного права только москвичи поймут которые каждый день заходили в Метро в перчатках летом . А потом шли до работы или до дома с потными и вонючими руками".
Новый указ, как обычно, не обошелся без юмора в социальных сетях:
"Теперь будут штрафовать тех, кто в перчатках?";
"А насчет носков ничего не говорят?";
"От радости выбросил все перчатки в мусоропровод, и даже кожанные зимние...";
"А дамам и мушкетерам?"