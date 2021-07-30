"Вообще не знаю, кто их носил, но я только в кармане и пару раз заставили их надеть. Но, знаю людей, кого оштрафовали за это",



"Я в самом начале пандемии немножко поносила, но быстро упразднила этот элемент "одежды"",



"Обязательное ношение перчаток, которого не было".



"Да их никто и не носил. Я вообще эту ***** не надевала. Я в своем уме еще...Пришла домой. Помыла руки".