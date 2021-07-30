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«Кто их носил»: москвичи отреагировали на отмену перчаток в общественных местах

Анна Арсеньева
57 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах. Смягчении антиковидных мер он объяснил улучшением ситуации с коронавирусом в городе. "Рамблер" узнал, как отреагировали москвичи на указ.

"Обязательное ношение перчаток, которого не было"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно проведенному опросу, 89 процентов опрошенных никогда до этого не носили перчатки с целью защититься от коронавируса. По мнению россиян, от них нет никакого толку:

"Вообще не знаю, кто их носил, но я только в кармане и пару раз заставили их надеть. Но, знаю людей, кого оштрафовали за это",

"Я в самом начале пандемии немножко поносила, но быстро упразднила этот элемент "одежды"",

"Обязательное ношение перчаток, которого не было".

"Да их никто и не носил. Я вообще эту ***** не надевала. Я в своем уме еще...Пришла домой. Помыла руки".

Однако некоторые все-таки носили перчатки и указ их обрадовал:

"Думаю этот соизмеримо с отменой крепостного права только москвичи поймут которые каждый день заходили в Метро в перчатках летом . А потом шли до работы или до дома с потными и вонючими руками".

Новый указ, как обычно, не обошелся без юмора в социальных сетях:

"Теперь будут штрафовать тех, кто в перчатках?";

"А насчет носков ничего не говорят?";

"От радости выбросил все перчатки в мусоропровод, и даже кожанные зимние...";

"А дамам и мушкетерам?"

Коронавирус,Сергей Собянин,
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