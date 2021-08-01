Ученые оценили эффективность вакцин против «дельты»

Согласно исследованиям и результатам наблюдений, которые есть в настоящее время, защитный эффект вакцин от COVID-19 против этого варианта может снижаться, указал ученый.

При этом Шао Имин подчеркнул, что ни одна вакцина не может предотвратить заражение на 100 процентов. Несмотря на это, специалисты сходятся во мнении, что существующие штаммы все еще находятся в контролируемом диапазоне препаратов, имеющихся на данный момент. Он напомнил, что свою эффективность также показали и меры профилактики и борьбы с эпидемией, принятые в Китае с прошлого года.