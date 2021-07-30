Можно ли заразиться коронавирусом через деньги

Бояться заразиться SARS-CoV-2 через наличные не стоит, считают немецкие ученые — новый анализ показал, что в реальной жизни на купюрах и монетах оседает довольно малое количество вирусных частиц, которое вряд ли может быть опасным. Тем не менее, отказываться от мытья рук при этом не стоит: гигиена — один из основных путей снизить риски заражения.

Наличные еще в самом начале пандемии вызвали опасения как предмет, благодаря которому может распространяться коронавирус.

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Теория выглядела логичной — зараженный прикасается к купюре, оставляя на ней частицы вируса, расплачивается в магазине, купюра проходит через руки кассира и других покупателей, подвергая их риску заражения.

Дальнейшие наблюдения показали, что SARS-CoV-2 передается преимущественно воздушно-капельным путем, но взаимодействие с поверхностями и предметами, в том числе и с деньгами, все равно было рискованным. Это привело к более редкому использованию наличных по всему миру.

Исследования, посвященные способности инфекций, в том числе и SARS-CoV-2, передаваться при использовании наличных, проводились, сообщают немецкие ученые из Рурского университета и их коллеги из других исследовательских центров. Но условия экспериментов были далеки от реальных. Поэтому ученые решили смоделировать ситуацию, более близкую к той, которая может произойти на самом деле. О результатах они рассказали в статье в журнале iScience.

Исследователи начали с коронавируса BCoV, поражающего крупный рогатый скот — для этого вируса менее строгие требования к биобезопасности. Они нанесли содержавший вирус раствор на банкноты и монеты разного номинала. На монетах вирус сохранялся дольше — половина вирионов погибла спустя почти 50 часов. На купюрах — спустя всего 3-7 часов.

Ученые предположили, что для SARS-CoV-2 время жизни окажется примерно таким же. Кроме банкнот и монет, они нанесли раствор с вирусом на поверхность из нержавеющей стали.

На стальной поверхности вирус обнаруживался и через семь дней, а с монет номиналом 10 центов, 1 евро и 5 центов исчез спустя шесть дней, два дня и один день соответственно.

«Быстрое исчезновение на 5-центовой монете объясняется тем, что она сделана из меди, на которой вирусы, как известно, менее устойчивы», — объясняет Даниэль Тодт, один из авторов работы.

На банкнотах номиналом 10 евро вирус полностью исчез через три дня.

Однако сохранность вируса на поверхности не говорит о риске заражения напрямую. Поэтому ученые поставили еще один эксперимент, чтобы проверить, как вирусные частицы будут попадать на руки.

Исследователи нанесли BCoV и SARS-CoV-2 на банкноты, монеты и пластины из ПВХ, имитировавшие платежные карты. В случае BCoV трое добровольцев прикасались к деньгам и пластинам голыми руками, для SARS-CoV-2 использовали искусственную кожу. Эксперимент проводился как с еще влажным раствором, так и с уже высохшим. Затем исследователи собирали вирионы, осевшие на коже, и помещали их в клеточные культуры. Это позволило определить количество попавших на руки вирусных частиц, которые все еще были заразны.

«Мы увидели, что сразу после высыхания жидкости передача вируса практически не происходила, — сообщает Тодт. — В реальных условиях заражение SARS-CoV-2 через наличные очень маловероятно».

Это наблюдение согласуется с результатами других исследований, которые показывают, что в подавляющем большинстве случаев заражение происходит через аэрозоли или капли, отмечают авторы работы. Инфицирования через поверхности практически не происходит.

«Распад SARS-CoV-2, вероятно, определяется сочетанием начального количества вирусных частиц, попавших на данную поверхность, и других параметров окружающей среды (температура, влажность, компоненты среды, условия освещения и УФ-излучения), — пишут авторы работы. — Например, снижение титра вируса после сушки было ниже для образцов с высокой вирусной нагрузкой по сравнению с образцами с низкой вирусной нагрузкой, что указывает на дозозависимый эффект».

Заразность вируса изучалась в однотипных условиях и на культурах клеток, поэтому результаты стоит интерпретировать с осторожностью, предупреждают исследователи. Кроме того, искусственная кожа не полностью идентична настоящей. Однако, по их мнению, результаты достаточно надежно говорят о низком риске передачи SARS-CoV-2 через деньги.

Масштабы загрязнения банкнот и монет будут ниже, чем в эксперименте, отмечают ученые — они наносили на деньги раствор с вирусом, в реальной же ситуации вирусные частицы, скорее всего, будут в небольшом количестве попадать с рук. Чтобы тот, кто прикоснулся к деньгам, заразился, нужна целая цепочка событий — к этому моменту вирус должен быть еще активен, а человек, не помыв руки, должен потереть ими глаза, сунуть пальцы в рот или нос.

«В целом, наши результаты указывают на низкий риск передачи SARS-CoV-2 через монеты и банкноты, и поспешный отказ от наличных во время пандемии кажется излишним, — заключают исследователи. — Действующие государственные предписания о ношении масок минимизируют распространение выдыхаемых капель и аэрозолей, а в сочетании с хорошей гигиеной рук также снижают риск передачи инфекции через загрязненные поверхности».