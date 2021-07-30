В США рассказали о привитых со штаммом "дельта"

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что ученые получили новые данные, доказывающие, что вакцинированные люди могут быть переносчиками дельта-варианта коронавируса. Большое количество вируса может присутствовать в носоглотке людей, что указывает на необходимость продолжать носить маски. Однако само исследование будет опубликовано позднее. Об этом сообщает The New York Times.

Тревожное открытие противоречит тому, что ученые ранее наблюдали у вакцинированных людей, инфицированных предыдущими версиями вируса, которые были не способны заразить других людей. Это может означать, что даже полностью вакцинированные представляют такую же опасность для окружающих, как и непривитые люди.