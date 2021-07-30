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В США рассказали о привитых со штаммом "дельта"

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что ученые получили новые данные, доказывающие, что вакцинированные люди могут быть переносчиками дельта-варианта коронавируса. Большое количество вируса может присутствовать в носоглотке людей, что указывает на необходимость продолжать носить маски. Однако само исследование будет опубликовано позднее. Об этом сообщает The New York Times.

В США рассказали о привитых со штаммом "дельта"
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Тревожное открытие противоречит тому, что ученые ранее наблюдали у вакцинированных людей, инфицированных предыдущими версиями вируса, которые были не способны заразить других людей. Это может означать, что даже полностью вакцинированные представляют такую же опасность для окружающих, как и непривитые люди.

По состоянию на 29 июля, в США в среднем регистрируется 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день. Если вакцинированные люди действительно передают дельта-вариант, они могут вносить свой вклад в рост заболеваемости, хотя, вероятно, в меньшей степени, чем непривитые. Те ученые, кто уже ознакомился с результатами нового исследования, говорят, что оно убедительно доказывает необходимость ношения масок в помещениях даже теми, кто уже получил две дозы вакцины.

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