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Проценко назвал способ победить пандемию

Lenta.ru
2 часа назад

Главный врач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом победы над пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Проценко назвал способ победить пандемию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вакцинация — это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации», — сказал он.

Ранее Проценко заявил, что подхватить COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины, так как к этому времени стойкий иммунитет еще не сформирован. Он добавил, что иммунитет развивается через две недели после введения первого компонента. После первой инъекции пациент не может считаться вакцинированным, объяснил специалист.

Коронавирус,Денис Проценко,
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