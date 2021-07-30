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Мясников прокомментировал смерти после вакцинации

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Главный врач московской больницы 71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал несколько случаев гибели среди пациентов с хроническими заболеваниями, успевших пройти полную вакцинацию от коронавируса. Свою точку зрения он выразил в посте, опубликованном в его Telegram-канале.

Мясников прокомментировал смерти после вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Хочу напомнить, что вакцина от КОВИД — не эликсир бессмертия. Она не даёт вечной жизни. Тяжелые онкологические и сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации практически всегда умирают от присоединившихся инфекций», — заявил Мясников.

Он отметил, что чаще всего такими «спутниками» таких заболеваний становятся пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. По словам Мясникова, сегодня к этим микроорганизмам присоединился и коронавирус. Вакцина же резко снижает риски тяжелой формы COVID-19, и именно поэтому, по словам врача, необходимо как можно скорее привить старшее поколение россиян с хроническими болезнями.

«Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболевания. < > Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но — увы! — не делаем их бессмертными », — написал Мясников.

Коронавирус,Александр Мясников,
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