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«Ковидный хвост»: у кого чаще бывают последствия коронавируса

Анна Арсеньева
3 часа назад

Врач общей практики, заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев рассказал, почему после коронавируса длительное время остаются симптомы, кто чаще сталкивается с последствиями заболевания и что делать, если они возникли. "Рамблер" делится мнением медика.

«Ковидный хвост»: у кого чаще бывают осложнения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как написал врач на своей странице в Facebook, есть две причины, по которым у переболевших COVID-19 длительное время сохраняются симптомы "ковидного хвоста": общая слабость, нарушение сердечного ритма, одышка, сухой кашель, тошнота, диарея, потеря аппетита, невозможность глубоко вздохнуть, боль в мышцах и в суставах.

Первая причина - инфекционный процесс, который затрагивает работу почти всех органов и систем. Вторая - последствия лечения с применением ГКС, ОАК, ИВЛ,АБТ.

"Риску «ковидного хвоста» наиболее подвержены: пациенты старше 65 лет, пациенты с сахарным диабетом, заболеванием печени, хроническими заболеваниями легких, аутоиммунными заболеваниями, онкологией, заболеванием крови и с избыточным индексом массы тела".

По словам Дениса Прокофьева, самое главное - это ранняя диагностика. Врач посоветовал при появлении симптомов "ковидного хвоста" сделать ЭКГ, Коагулограмму, сдать общий анализ крови, биохимический анализ крови, проверить гормоны щитовидной железы и пройти спирометрию.

Коронавирус,ОАК,
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