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Проценко объяснил заражение COVID после первой вакцины

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Заболеть COVID-19 можно после введения первого компонента вакцины, так как к этому времени стойкий иммунитет еще не сформирован. Об этом заявил главный врач московского ГБУЗ «Городская клиническая больница 40» Денис Проценко, слова которого передает Ura.ru.

Проценко объяснил заражение COVID после первой вакцины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам медика, иммунитет развивается через две недели после введения первого компонента. После первого пациент не может считаться вакцинированным, объяснил специалист.

Он отметил, что 90 процентов пациентов, которые сделали прививку и после этого попали в больницу в Коммунарке с заражением, получили лишь первый компонент вакцины.

«Нужно следовать понятной и здравой логике, что вакцинация и формирование иммунитета — это не знак равно от инфицирования. Иммунитет не способен вас защитить, если на вас чихает инфицированный человек. Поэтому маска — самая верная защита», — уточнил Проценко.

Вакцинация — гарантия более легкого течения болезни и гарантия выживания. В реанимацию, как отметил Проценко, попадают только пациенты с сопутствующими заболеваниями.

Коронавирус,Денис Проценко,РИА Ura.ru,
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