Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

В Роспотребнадзоре раскрыли самое частое место заражения коронавирусом

Lenta.ruиещё 4
47 минут назад

Самое частое место заражения коронавирусом — это дом или квартира после инфицирования одного из членов семьи. Об этом в эфире Всероссийского общества «Знание» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор назвал самое частое место заражения COVID
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», — заявила Попова.

По словам главы ведомства, избежать заражения в таком случае трудно, но возможно при соблюдении должных мер защиты и самодисциплины.

Кроме того, Попова отметила, что локдаун является не самым эффективным средством борьбы с коронавирусом.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — заявила она.

У России есть свой алгоритм действий, а также система Роспотребнадзора, которые уберегают страну от самых сильных эпидемиологических рисков, считает специалист.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители