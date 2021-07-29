Роспотребнадзор назвал самое частое место заражения COVID

Самое частое место заражения коронавирусом — это дом или квартира после инфицирования одного из членов семьи. Об этом в эфире Всероссийского общества «Знание» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Почти половина всех заражающихся вот сейчас, в этот период, заражаются дома. Заражаются, если заболеет член семьи», — заявила Попова.

По словам главы ведомства, избежать заражения в таком случае трудно, но возможно при соблюдении должных мер защиты и самодисциплины.

Кроме того, Попова отметила, что локдаун является не самым эффективным средством борьбы с коронавирусом.

«Раз уж приходится его вводить четыре раза, значит, наверное, не самое эффективное средство локдаун», — заявила она.