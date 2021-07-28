Врач рассказал, у кого быстрее вырабатывается иммунитет к COVID-19

Эмоциональное состояние и психотип пациентов могут сказываться на скорости выработки иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

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По словам эксперта, реакция организма на антигены начинает вырабатываться сразу. При этом существуют случаи, когда иммуноглобулины G образуются лишь спустя два-три месяца. Медики связывают это с пониженной реактивностью организма.

— В медицине сейчас существует понятие «нейрогуморальная реакция организма». Бывают люди шустрые, как бойцы ММА в легком весе, а еще есть тяжеловесы — они более медленные. Быстрый иммунитет оперативно реагирует и отрабатывает мишени. В свою очередь, более реактивный организм реагирует медленнее, — пояснил Сергей Нурисламов.

По его словам, медленная реакция приводит к тому, что и болезнь будет развиваться медленнее. Поэтому такой человек по-иному реагирует на COVID-19 и прививку против него. Как подчеркнул эксперт, это не хорошо и неплохо.