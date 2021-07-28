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Одышка и другие симптомы, указывающие на заражение COVID-19 у вакцинированных

Passion.ru
28 минут назад

На сегодняшний день вакцинация считается наиболее эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции. Между тем даже прививка не способна обезопасить человека на 100%, потому теперь нередки случаи заражения после введенного лекарства.

Симптомы, указывающие на заражение COVID-19 у привитых
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как сообщает онлайн-издание «Медик Форум» с отсылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в большинстве случаев вакцинация ослабляет воздействие вируса на организм и заболевание протекает в легкой форме.

Согласно исследованиям британского проекта ZOE COVID, обнаружены специфические признаки для зараженных привитых пациентов. Чаще всего люди отмечают следующие симптомы: головная боль, насморк, чихание, больное горло и нарушение обоняния. Кроме того, в более редких случаях были замечены стандартные признаки коронавируса, вроде постоянного кашля, отдышки и лихорадки.

Также стало известно, что вакцинированные люди могут не только сами заразиться, но и быть бессимптомными переносчиками, хотя, по мнению экспертов, такие случаи маловероятны. Зачастую в зону риска заражения даже после прививки попадают люди старше 60 лет или же те, кто имеют следующие патологии: анамнез астматических проявлений и легочных инфекций, ожирение.

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