Симптомы, указывающие на заражение COVID-19 у привитых

На сегодняшний день вакцинация считается наиболее эффективным средством защиты от коронавирусной инфекции. Между тем даже прививка не способна обезопасить человека на 100%, потому теперь нередки случаи заражения после введенного лекарства.

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Как сообщает онлайн-издание «Медик Форум» с отсылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в большинстве случаев вакцинация ослабляет воздействие вируса на организм и заболевание протекает в легкой форме.

Согласно исследованиям британского проекта ZOE COVID, обнаружены специфические признаки для зараженных привитых пациентов. Чаще всего люди отмечают следующие симптомы: головная боль, насморк, чихание, больное горло и нарушение обоняния. Кроме того, в более редких случаях были замечены стандартные признаки коронавируса, вроде постоянного кашля, отдышки и лихорадки.