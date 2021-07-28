Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Врач назвал категории наиболее подверженных тромбозу при коронавирусе людей

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал категории людей, которые наиболее подвержены тромбозу — одному из самых распространенных осложнений коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Названы люди, подверженные тромбозу при COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в первую очередь пациенты предрасположены к этому заболеванию генетически. Он отметил, что это достаточно распространенная болезнь, поэтому следует внимательно следить за состоянием сосудов.Поздняков объяснил, что одна из наиболее благоприятных для размножения коронавируса клеток — это эндотелий, который выстилает внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. При поражении он теряет эластичность, после чего кровоток осложняется.

«Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать что у него развивается тромб. К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены»,

— добавил врач.

К тромбообразованию также склонны женщины, принимающие гормональные контрацептивы, пациенты с энlокринными заболеваниями, которые нарушают обмен глюкозы и провоцируют избыточный вес, а также страдающие сердечными патологиями. Поздняков заключил, что у вакцины «Спутник V» не зафиксировано данных о повышении риска тромбозов.

Коронавирус,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители