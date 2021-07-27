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Россиян предупредили о грозящем ожирении после COVID-19

Lenta.ru
53 минуты назад

Некоторые россияне сталкиваются с тем, что после перенесенного COVID-19 они начинают набирать лишний вес. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила в интервью «Комсомольской правде», из-за чего это может происходить гипотетически.

Врач рассказал о грозящем ожирении после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно одной из гипотез, в организме могут меняться внутриклеточные сигнальные пути на фоне инфекции и воспаления. Из-за этого клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.

«Центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть»,

— объяснила врач.

Кроме того, она предупредила, что в подобных случаях стоит обратиться в медучреждение, а также вести здоровый образ жизни.

Коронавирус,Комсомольская правда,
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