Врач рассказал о грозящем ожирении после COVID-19

Некоторые россияне сталкиваются с тем, что после перенесенного COVID-19 они начинают набирать лишний вес. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила в интервью «Комсомольской правде», из-за чего это может происходить гипотетически.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно одной из гипотез, в организме могут меняться внутриклеточные сигнальные пути на фоне инфекции и воспаления. Из-за этого клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.

«Центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть»,

— объяснила врач.