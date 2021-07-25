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Врачи назвали длительность промежутка между прививками от гриппа и COVID-19

Lenta.ruиещё 3
3 часа назад

Прививку от гриппа и коронавируса следует проводить с интервалом в один месяц, при этом последовательность вакцинации не имеет значения. Об этом рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, его слова приводит ТАСС.

Врачи назвали длительность промежутка между прививками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дело в том, что введение двух вакцин одновременно или с маленьким промежутком времени создает очень большую нагрузку на организм. И это не несет в себе никакого смысла», — объяснил специалист.

Врач-терапевт Константин Хоманов добавил, что аналогичного принципа следует придерживаться и при других плановых прививках. Он напомнил, что точный график вакцинации должен составить медик при личном осмотре. Эксперт сказал, что если пропущены сроки, указанные в национальном календаре вакцинации, доктор может модифицировать схему. Он напомнил, что «лучше поздно, чем никогда».

Вирусолог Александр Лукашев отметил, что вакцинироваться против коронавируса лучше всего сейчас, чтобы приобрести иммунитет до нового подъема заболеваемости. Он пояснил, что такое развитие событий возможно осенью, когда люди вернутся из отпусков и будут интенсивнее контактировать друг с другом.

Эксперт заключил, что в настоящее время иммунная прослойка недостаточна, чтобы предотвратить циркуляцию новых штаммов, и чем скорее она увеличится за счет прививок, тем меньше будет риск усиления заболеваемости.

Ранее завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от прививки против коронавируса. По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

Коронавирус,Владислав Жемчугов,ИТАР-ТАСС,
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