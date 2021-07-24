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Ученые нашли способ точно предсказать тяжесть течения COVID-19

Don24.ruиещё 2
1 час назад

Американские ученые открыли новый способ, позволяющий прогнозировать тяжесть COVID-19 по анализам из носоглотки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Найден способ предсказать тяжесть течения COVID-19
Фото: Don24.ruDon24.ru

По мнению ученых, анализы из носоглотки эффективнее исследований образцов крови. Они изучили мазки из носа, взятые у пациентов с коронавирусом, и выяснили, что эпителиальные клетки в носу и горле подвергаются серьезным изменениям при инфицировании SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.

Так, у пациентов с легкой и средней степенями тяжести COVID-19 в этих клетках активизировались гены, отвечающие за противовирусную реакцию. А у тяжелых больных, наоборот, оказались притупленными из-за слабой реакции эпителиальных клеток на интерферон.

В их мазках обнаружили превышение макрофагов и прочих иммунных клеток, усиливающих воспалительные реакции. Причину такой реакции еще предстоит выяснить. Также предстоит выяснить можно ли ее усилить за счет назальных спреев или капель.

Коронавирус,РИА Новости,
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