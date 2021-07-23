Врач перечислил способы избежать тромбоза после COVID

Клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как избежать тромбозов после перенесенного коронавируса. Минздрав России ранее сообщил, что именно тромбозы являются одним из самых распространенных последствий болезни — они встречаются в 20-30 процентах случаев. В разговоре с «Лентой.ру» врач заявил, что это осложнение является самым опасным и может привести к инсультам и инфарктам даже в течение месяца после выздоровления.

Минздрав России опубликовал памятку для граждан по профилактике осложнений после COVID-19. Согласно документу, самым частым последствием после перенесенного коронавируса является одышка — с ней пациенты сталкивались в 31,7 процента случаев. Кроме того, часто постковидный синдром проявляется в виде тромбозов (от 20 до 30 процентов случаев), кашля (13,5 процента), а также боли в груди и тахикардии (12,7 процента). Отмечается, что существуют и другие симптомы, однако их проявление встречается реже.

Видео дня

В Минздраве отметили, что постковидный синдром может проявиться по истечении четырех недель с момента появления симптомов самой болезни. Чтобы по возможности избежать этого, россиянам посоветовали пройти углубленную диспансеризацию. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления с 1 июля 2021 года. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Записаться на углубленную диспансеризацию могут и те, кто уже проходил диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр в этом году.

Кондрахин: контролировать состояние здоровья необходимо в течение месяца после выписки

По словам врача, тромбоз является довольно серьезным осложнением. Чтобы избежать его, во время болезни пациентам назначают разжижающие кровь препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов.

«Эта группа медикаментов позволяет провести профилактику тромбозов и смерти от их образования. При этом аспирин и другие препараты не применяются — они не показали эффективности, нет убедительных данных о том, что они действительно помогают. Тем не менее, если человек обратился за помощью вовремя, есть шансы полностью выздороветь и не получить тромбозов, особенно легочных артерий, которых мы больше всего опасаемся», — сообщил врач.

Кроме того, медик отметил, что сейчас накапливаются случаи инфарктов и инсультов после перенесенного COVID-19. Связь между двумя заболеваниями еще предстоит изучить.

«Риск тромбозов сохраняется в течение месяца после официальной выписки пациента, — добавил Кондрахин. — Особенно если были предпосылки, такие как варикозная болезнь нижних конечностей, тромбофлебиты, мерцательная аритмия и даже геморрой».

Контроль за переболевшим, по словам Кондрахина, сохраняется, даже если до этого человек был здоров и не жалуется на самочувствие. После выписки необходимо сделать коагулограмму — анализ, оценивающий свертываемость крови. «Если показатели изначально сдвинуты в сторону увеличения, кроворазжижающие препараты необходимо принимать, пока состояние не нормализуется. В некоторых случаях анализ необходимо сдать повторно через две недели и продолжать консультироваться с врачом», — добавил медик.

«Были случаи, когда кровь менялась повторно — на первой коагулограмме все в норме, на второй показатели завышены. Риск сохраняется в течение месяца, отдаленные последствия, возникшие через год-два, нельзя связать с перенесенным коронавирусом», — объяснил он.