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Из-за COVID-19 у детей появляется синдром Кавасаки

Lenta.ru
1 час назад

У детей и подростков коронавирус может стать причиной слизисто-кожного синдрома Кавасаки, при котором поражаются средние и мелкие артерии. О такой опасности рассказал сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, член Российской академии наук (РАН) Виктор Малеев, сообщает Ura.ru.

Из-за COVID у детей появляется синдром Кавасаки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Синдром Кавасаки смертельно опасен в подострой стадии — из-за того, что лихорадка длится более 2-3 недель, могут возникнуть сердечные осложнения. На этой стадии высок риск внезапной смерти.

«Резко нарушается дыхание, развивается воспаление, которое затрагивает всю сосудистую систему, в том числе кожные и подкожные слои, появляются высыпания, воспалительные кровоизлияния. Моментально начинаются отеки, может поражаться эндотелий сердца, могут возникнуть тромбозы легочных сосудов», — рассказал Малеев.

По его словам, заболевание может проявиться спустя время. Если раньше осложнения у детей возникали на пятый-шестой день, то из-за нового штамма COVID-19 они появляются на четвертый.

Он добавил, что синдром Кавасаки также называют мультисистемным воспалительным процессом. Это заболевание чаще наблюдается у детей и подростков, потому что их иммунная система при встрече с вирусом начинает сильнее работать.

Коронавирус,Виктор Малеев,РАН,Роспотребнадзор,РИА Ura.ru,
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