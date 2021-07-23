Из-за COVID у детей появляется синдром Кавасаки

Синдром Кавасаки смертельно опасен в подострой стадии — из-за того, что лихорадка длится более 2-3 недель, могут возникнуть сердечные осложнения. На этой стадии высок риск внезапной смерти.

«Резко нарушается дыхание, развивается воспаление, которое затрагивает всю сосудистую систему, в том числе кожные и подкожные слои, появляются высыпания, воспалительные кровоизлияния. Моментально начинаются отеки, может поражаться эндотелий сердца, могут возникнуть тромбозы легочных сосудов», — рассказал Малеев.

По его словам, заболевание может проявиться спустя время. Если раньше осложнения у детей возникали на пятый-шестой день, то из-за нового штамма COVID-19 они появляются на четвертый.