Невролог: COVID-19 может ускорять старение

Доктор пояснил, что виной всему нарушенный газообмен. При поражении легких ухудшается процесс доставки кислорода к мозгу. Перенесшие болезнь часто жалуются на энцефалопатию — заболевание, которое характеризуется изменением ткани мозга и его функций.