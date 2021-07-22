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Невролог: коронавирус может вызвать преждевременное старение

Мира Маркина
2 часа назад
Невролог Эркин Шамсиев в разговоре с "РИА Новости" предупредил об опасном последствии коронавируса. По словам врача, вирус, попадая в организм человека, способен запустить процесс преждевременного старения.
Невролог: COVID-19 может ускорять старение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Доктор пояснил, что виной всему нарушенный газообмен. При поражении легких ухудшается процесс доставки кислорода к мозгу. Перенесшие болезнь часто жалуются на энцефалопатию — заболевание, которое характеризуется изменением ткани мозга и его функций.
"К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни - зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм", — объяснил Шамсиев.
Эркин подчеркнул, что улучшение качества жизни и укрепление иммунитета поможет предотвратить процесс. Важно заниматься спортом, правильно питаться и поменьше нервничать.
"Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами — самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению", — добавил врач.
Коронавирус,РИА Новости,
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