«Глупо думать, что найдут разбитую пробирку»

Теория о том, что коронавирус SARS-CoV-2 появился из-за утечки в лаборатории или вовсе был создан в ней, на протяжении всей пандемии претерпевала изменения. Сначала, когда вирус был мало изучен, такие версии допускали всерьез. Потом они или опровергались официальными лицами, или обсуждались с оговоркой «не сбрасываем со счетов». Теперь возможную утечку из пробирки снова обсуждают. Например, член-корреспондент РАН Петр Чумаков назвал ее наиболее вероятной.

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«Лента.ру»: Почему версии, что SARS-CoV-2 появился из пробирки, раньше считались маргинальными, а сейчас это допускают серьезные ученые?

Баранова : В самом начале теории конспирологов были очень примитивны. Подразумевалось, что есть некий Доктор Зло, который специально сделал искусственный вирус, заточил под человека и выпустил его в мир. В пользу этого приводились примитивные аргументы, наподобие тех, что, дескать, в природе натуральный вирус не может одновременно и гемостаз в организме человека нарушать, и длинный ковид вызывать, и стариков выкашивать.

Теория не выдерживала никакой критики. Чтобы создать вирус с заданными свойствами с нуля, его нужно все время испытывать. Вслепую такое не сделаешь. Нужно сначала что-то «подкрутить», а потом посмотреть, к чему это привело. У мыши ведь не спросишь, болит у нее голова или нет. И даже если делать на «приближенных к человеку» лабораторных мышах или крысах, на это уйдет бесконечно много времени.

Но самое главное — скрыть такое практически нереально, всегда можно отследить, что вот там подозрительно много лабораторных животных концентрируется, особенно если речь идет об обезьянах.

К апрелю 2021 года конспирологи отошли от простых теорий и стали говорить, что не в меру любопытные ученые природный вирус принесли в лабораторию, чтобы изучать, как он работает.

Наблюдением за вирусами занимаются ученые абсолютно во всех странах, включая Россию. Ученые лезут к летучим мышам, самым известным рассадникам вирусов, и к другим животным. Собирают образцы. Секвенируют, выстраивают эволюционные деревья, чтобы разобраться, что за вирусы у них, откуда они взялись. Ищут пропущенные эволюционные звенья.

В Китае же за два года до пандемии вышла дипломная работа местного врача, ученого, который описывал странную болезнь, которую подхватили шахтеры, занимавшиеся расчисткой заброшенной шахты от помета летучих мышей. Рабочие заболели довольно сильно, болели долго, один умер. Вирус был секвенирован . Он на 98 процентов по гомологии совпадал с современным SARS-CoV-2. На самом деле 98 процентов гомологии с точки зрения вирусологии — это не очень близко. Для того чтобы произошла природная эволюция вируса, который был у этих шахтеров, до того, который мы наблюдаем в текущей ситуации, нужно довольно долгое время либо рекомбинантные обмены с другими вирусами.

Дипломную работу китайского ученого обнаружили и перевели на английский. «Модернизированная» теория об искусственном происхождении SARS-CoV-2 основана на ней. Говорится о том, что по ходу лабораторных экспериментов с найденным вирусом произошло какое-то происшествие. Грубо говоря, при несоблюдении техники безопасности, по неосторожности кто-то из сотрудников лаборатории мог заразиться, а потом передать инфекцию вне лаборатории. То есть злой воли в создании современного SARS-CoV-2 нет, но виновный все же есть.

China Daily / Reuters

Но проблема в том, что прямых доказательств у такой гипотезы нет и быть не может. Только косвенные. Глупо думать, что ВОЗ поедет в Китай и обнаружит там разбитую пробирку или какие-то компрометирующие документы

Институт в Ухане огромный, там работает больше тысячи человек. Это все равно что искать иголку в стоге сена.

Я именно поэтому смотрю скептически на эти конспирологические идеи, так как не вижу, откуда прямые доказательства могли прийти. Теоретически я понимаю, что так действительно могло быть. Но практически — сейчас просто идет поиск крайнего.

Но если мы будем точно знать, каким образом появился новый коронавирус, разве это не поможет его обезвредить?

В том-то и дело, что нет. Если мы будем точно знать, что вирус природный или даже что он искусственный, это не повлияет ни на лечение, ни на профилактику, ни на патогенез этой вирусной инфекции.

Наверное, все боятся, что если один раз кто-то сумел такое с вирусом сделать, то может и еще раз повторить — уже с другим вирусом?

Конечно, такое повторится, причем не один раз. Вряд ли все страны соберутся и дадут честное пионерское, что их ученые не будут ходить в пещеры и изучать вирусы летучих мышей. Этого не случится никогда. У таких действий есть научная и практическая важность. Ну, например, еще до появления SARS-CoV-2 имелись научные работы, проведенные по другим коронавирусам. Выводы, которые там содержались, были использованы в том числе и для лучшего понимания текущей ситуации.

Есть и контраргументы, противоречащие теории искусственного происхождения вируса. Никто не подвергает сомнению то, что изначально китайские шахтеры заразились естественным путем. Общение человека с летучими мышами и другими животными идет постоянно и в самых разных местах. Спелеологические походы, например, довольно популярны. Если шахтеры получили вирус, расчищая в шахте завалы мышиного кала, кто-то другой мог точно так же полезть в другую пещеру с палаткой и спальным мешком и так же подцепить эту инфекцию. Если это был человек с иммунодефицитом, то есть иммунокомпрометированный человек, то вирус в его организме мог сидеть довольно долго, эволюционируя в сторону лучшего приспособления к новому хозяину.

На самом деле энергию сейчас хорошо бы сосредоточить на другом.

Вероятно, у нас сейчас формируются или уже сформировались природные очаги SARS-CoV-2. Доказано, что болеют кошачьи, норки и другие представители семейства куньих, не говоря уже об обезьянах.

Что делать с природными очагами?

Мы плохо это понимаем. Во многом это зависит от того, кто переносчик вируса. Если это мыши-полевки, то в крайнем случае их можно локально истребить. А когда это обезьяны, да еще и крупные, а особенно человекообразные, так не сделаешь. Какие способы борьбы тогда? Ловить, лечить, вакцинировать.

Опасность в том, что внутри популяции животных вирус будет ходить и размножаться. И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то время от времени все равно будут случаться вспышки новых вариантов этого вируса, занесенных из природных очагов.

Есть ли вообще примеры искусственных вирусов?

Например, вакцинные вирусы вполне можно назвать искусственными. Есть вирус оспы, а есть вирус осповакцины. Это разные вещи. Или, допустим, у нас есть вирус кори, который мы прививаем. Он отличается от обычного природного вируса кори тем, что у него другой рецептор. Считается, что если вирус сменил рецептор, то это уже новый вид. Есть вирус полиомиелита для прививки. Его так заинжинирили, что от предыдущего вируса там остались ножки да рожки.