Врач ответил на популярные вопросы о вакцинации

Врач объяснил россиянам «правило швейцарского сыра», которое означает, что чем больше своеобразных «слоев» между человеком и инфекцией, тем меньше у вируса шансов добраться до организма. По словам эксперта, именно поэтому важно иметь в обществе большое количество вакцинированных, чтобы под защитой находились те, кому прививка противопоказана.