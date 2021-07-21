Врач ответил на популярные вопросы о вакцинации

Врач объяснил россиянам «правило швейцарского сыра», которое означает, что чем больше своеобразных «слоев» между человеком и инфекцией, тем меньше у вируса шансов добраться до организма. По словам эксперта, именно поэтому важно иметь в обществе большое количество вакцинированных, чтобы под защитой находились те, кому прививка противопоказана.
Среди прочего Савчук отметил важность того, чтобы люди верили достоверным медицинским источникам. По его словам, «широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением».