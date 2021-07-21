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Иммунолог перечислил самые тяжелые последствия COVID-19

Вечерняя Москва
2 часа назад
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал четыре самых тяжких последствия, которые может спровоцировать перенесенная коронавирусная инфекция.
Иммунолог назвал самые тяжелые последствия COVID-19
Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва
По его словам, к ним относятся повреждение вирусом органов, гиперактивация иммунной системы и микротромбозы. При этом ученый уточнил, что крупные тромбозы врачи могут выявить, а микро — нет.
Помимо этого, у некоторых людей, перенесших COVID-19, медики диагностируют нарушение свертываемости крови. Как пояснил Крючков, в этих случаях пациентам назначают антикоагулянты.
"Мы сейчас говорим о симптомах, которые беспокоят человека. Не то, что один день его что-то побеспокоило, потом прошло, или два-три дня. А это именно то, что человека беспокоит и ухудшает его качество жизни",
— отметил ученый.
При этом эксперт призвал отнестись к проявлениям этих последствий крайне серьезно и предостерег граждан от занятий самолечением, пишет «Царьград».
Коронавирус,Николай Крючков,Царьград ТВ,
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